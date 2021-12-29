Украина

30-летнему украинскому форварду не удалось заиграть в стане полтавчан.

Ворскла на своем официальном сайте объявила об уходе нападающего Адеринсолы Эсеолы, с которым был расторгнут контракт по обоюдному согласию сторон.

"В главном офисе "бело-зеленых" состоялась встреча руководства клуба с нападающим Адеринсолой Эсеолой.

Учитывая, что 30-летний футболист не имел должной игровой практики в первой команде полтавчан с того момента, когда присоединился к клубу, стороны пришли к согласию досрочно прекратить сотрудничество.

Желаем успехов в дальнейшей карьере, Дерин", — сказано в заявлении Ворсклы на официальном сайте.

Напомним, что в текущем сезоне УПЛ Эсеола сыграл за Ворсклу всего два неполных матча, проведя на поле в общей сложности 23 минуты.