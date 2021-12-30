Украина

Головний тренер збірної України привітав українців зі святами та підбив підсумки року.

Головний тренер національної збірної України Олександр Петраков, під керівництвом якого синьо-жовті посіли друге місце в груповому турнірі кваліфікації ЧС-2022 й візьмуть участь у плей-офф, підбив підсумки 2021 року.

"Я не хотів оціните свій етап роботи у збірній, оскільки для нас відбір ще не завершено. Попереду — стикові матчі, перший з яких — проти Шотландії. Поки що виконано лише половину завдання".

"Чи заважала мені приставка "в. о."? У жодному разі. Це не заважало мені якісно виконувати свою роботу. Коли ти перебуваєш у процесі, надто — зі збірною України, на такі дрібниці не звертаєш уваги. Тим паче я постійно відчував підтримку від президента УАФ Андрія Павелка. Хочу подякувати йому за довіру".

"Щоб робити якісь висновки щодо дебютантів, потрібен час. Але якщо ці виконавці виходили на поле в синьо-жовтих футболках, отже, на той момент вони заслуговували на це. Ми уважно стежимо за всіма гравцями з українським паспортом. Я вірю, що це не останні дебютанти в головній команді країни".

"Який поєдинок був найскладнішим біля керма збірної України? Кожен із семи матчів був по-своєму складним. Але я все-таки виділив би виїзний поєдинок із боснійцями, оскільки в ньому вирішувалася подальша доля збірної України".

"Підтримка вболівальників? Безперечно. Наші вболівальники нам дуже допомогли як у гостьових матчах, так і в домашніх. Особливо мене вразила атмосфера на Арені Львів. Я ще ніколи такого не бачив. Це надавало моїм підопічним сил. За це можу тільки подякувати фанам від щирого серця".

"Не лише вболівальникам, а й усім співвітчизникам хочу побажати здоров'я, удачі й терпіння. Разом ми — сила! Можу пообіцяти, що збірна України зробить усе можливе, щоб пробитися до фінальної частини чемпіонату світу", — цитує слова Петракова офіційний сайт УАФ.

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