Украина

Луис Кортес возглавил украинскую женскую сборную в ноябре 2021 года, а до этого добился успехов с Барселоной.

Международная федерация футбола определилась со списком специалистов, которые будут бороться за звание лучшего наставника женской команды по версии The Best по итогам 2021 года.

Так, одним из претендентов на данную награду стал Луис Кортес, который возглавил женскую сборную Украины в ноябре 2021 года. Ранее он работал с каталонской Барселоной, с которой выиграл женскую Лигу чемпионов.

Бороться с Кортесом за награду "The Best FIFA Women's Coach" будут наставница Челси Эмма Хейз и Сарина Вайнгмен, возглавляющая сборную Англии.

The Best FIFA Women's Coach nominees:



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Emma Hayes

🇪🇸 Lluis Cortes

🇳🇱 Sarina Wiegman pic.twitter.com/YuDmxOZtQZ — GOAL (@goal) January 6, 2022

Обладатели всех наград будут объявлены на официальной церемонии вручения The ​​Best FIFA Football Awards в Цюрихе, которая состоится 17 января 2022 года.