Украина

Одесситы отправятся на сборы в Турцию.

Одесский Черноморец на своем официальном сайте огласил планы на зимнее межсезонье.

Команда отправится в Турцию, где проведет два сбора. Первый пройдет с 9 по 27 января. Второй турецкий сбор состоится с 31 января по 18 февраля.

Во время первого сбора "моряки" сыграют шесть спарингов. 15 января команда Григорчука встретится с Университатей (Крайова, Румыния), 19-го сыграет против ФК Мезекевешд(Венгрия), 22-го — против Дриты (Гнилане, Косово), 23-го —против Приштины (Косово), 26-го —против Шкупи (Скопье, Северная Македония). Еще один соперник уточняется (на вторую игру 26 января).

Тренировочные матчи второго сбора запланированы на третье, шестое (два), 10, 13 (два) и 17 февраля. Соперники станут известны позже.

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