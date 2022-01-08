Украина

Полузащитник Шахтера рассказал о своих планах на вторую часть сезона.

Пока украинская Премьер-лиги еще далека от возвращения к привычному ритму работы, футболисты наших клубов коротают дни в отпусках, в ожидании возобновления тренировочного процесса на зимних сборах.

Полузащитник донецкого Шахтера Георгий Судаков рассказал о том, как провел рождественско-новогодние каникулы, а также поведал о своих планах за решающий отрезок сезона.

"Новый год встречал с семьей дома, в Киеве, а отпуск проводил в Доминикане. Чуть отошли от матчей, тренировок, набрались сил. Было достаточно времени для того, чтобы соскучиться по футболу. Считаю, что месяца отпуска для этого вполне достаточно. Сейчас уже находимся в Украине.

В принципе, все понравилось — океан, отличная атмосфера, отдых с семьей. Больше на песочке, иногда играли в волейбол или теннис. За время отпуска сделал предложение своей девушке. Считаю, что я к этому готов. Мы вместе уже третий год. Действительно, появилось больше ответственности, становлюсь более семейным и серьезным.

Уже соскучился по команде и футболу, поэтому уже хочется побыстрее вернуться к тренировочному процессу и играм, встретиться со всеми ребятами и пообщаться. В Доминикану летали с Артемом Бондаренко, были в одном отеле. А в Киеве уже виделся с Анатолием Трубиным, вместе играли в футбол.

Что касается первой части сезона, то самое важное, что после первого круга мы лидируем в чемпионате с отрывом в два очка. Считаю, команда очень сильно прибавила в плане характера и атмосферы внутри.

Да и во всех игровых компонентах, мне кажется, тоже. Лично я стал получать больше времени на поле и тоже чувствую, что во многом прибавил. Все благодаря Мистеру.

У нас так заведено, что все наставники всегда подсказывают. Подходят и спрашивают, если нужно в чем-то помочь — помогают. В тренировочном процессе всегда можно что-то узнать, после занятия — остаться, и с тобой будут работать еще.

От игрока моего амплуа на поле требуется забивать и отдавать голевые передачи, открываться между линиями, разворачиваться, обострять игру. У Де Дзерби одинаковые требования ко всем. Неважно, сколько тебе лет, с каждого требует по максимуму. Пятов это или Судаков, для всех одинаковые требования.

От предстоящих сборов я бы в первую очередь хотел стать основным футболистом, закрепиться и доказать тренеру, что я готов. Прибавить в реализации моментов: больше играть вперед, обострять, забивать и отдавать результативных передач.

Возможно, сменил бы номер в 2022 году. Я еще в детстве играл под 11-м. Но если никто в команде не будет против, то сменил бы.

Думаю, что судьба чемпионского титула в этом году зависит только от нас. Мы обязаны становиться чемпионами", — заявил украинский футболист.

Напомним, что донецкий Шахтер возобновит официальные поединки гостевой игрой против харьковского Металлиста 1925 26 февраля.