Украина

Одесситы усиливают кадровую обойму под вторую половину сезона.

Одесский Черноморец определенно не может похвастаться достижением весомых результатов в первой части сезона украинской Премьер-лиги, поэтому после возобновления национального первенства намерен наверстывать утраченные позиции уже под руководством нового главного тренера — Романа Григорчука.

Возвращение украинского специалиста в стан "моряков" ожидаемо сопровождается трансферной кампанией в зимнее окно переходов, а очередными новичками одесского коллектива, как сообщает Бомбардир, могут стать нападающий Орест Кузык и защитник Николай Морозюк.

Футболисты, которые до начала этого сезона выступали в чемпионате Кипра и Турции соответственно, в первой части футбольного года не получали должной игровой практики. При этом Морозюк и вовсе провел этот период вне какой-либо футбольной команды, завершив до этого отношения с Ризеспором.

Что касается Кузыка, то на его счету 11 появлений на поле (415 минут) в составе львовского Руха и один забитый мяч, после перехода в стан "желто-черных" из Пафоса в статусе свободного агента.

Ожидается, что в ближайшее время необходимые детали для трансферов 26- и 33-летнего исполнителей будут завершены, после чего они присоединятся к Черноморцу на зимних сборах.