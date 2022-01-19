Украина

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию контрольного поединка клуба УПЛ.

Сегодня, 19 января, луганская Заря приступит к проведению череды контрольных поединков в рамках зимнего тренировочного сбора, которые "мужики" решили провести в Турции.

Соперником коллектива Виктора Скрипника станет польский клуб Погонь из города Щецин — вторая, на данный момент, команда в элитном дивизионе своей страны (19 матчей, 37 очков, разница голов – 35:16).

Встреча начнется в 16:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция поединка:

Отметим, что накануне луганчане объявили о расставании с одним из своих футболистов.