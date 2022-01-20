Наставник харьковского клуба — о подготовке к возобновлению чемпионата Украины после зимней паузы.
Валерий Кривенцов, Металлист 1925
20 января 2022, 18:26
Главный тренер харьковского Металлиста 1925 Валерий Кривенцов рассказал о подготовке своей команды ко второй части сезона после зимней паузы.
"Мы даем команде большой объем беговой работы и занимаемся в тренажерном зале, где команда укрепляет разные группы мышц, чтобы была сила в ногах.
Нам хочется, чтобы команда была хорошо готова физически, и на протяжении всего матча выдерживала высокий темп. Эта работа неприятная для игроков, но она важная", — сказал Кривенцов в программе Футбол NEWS.
Напомним, что первую часть сезона Металлист 1925 завершил на 10 месте в турнирной таблице украинской Премьер-лиге, имея в активе 19 очков после 18 матчей.
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