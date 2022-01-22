Украина

Команда Григорчука добыла убедительную победу.

В рамках товарищеского матча на сборах в Турции одесский Черноморец не оставил шансов Приштине из Косово.

В первом тайме за одесскую команду голами отличились Борислав Цонев и Назарий Русин. Во второй половине встречи забивали Пожег Ванцаш и Цитаишвили.

Черноморец - Приштина 4:0

Голы: Цонев, 30, Русин, 32, Пожег Ванцаш, 63, Цитаишвили, 73

Состав Черноморца: Паст — Бергквист, Мартинович, Брагару, Кузык Д., Кравченко, Петков, Кузык О., Пожег Ванцаш, Цонев, Русин.

Запасные: Варакута, Крынский, Кадири, Цитаишвили, Вачиберазде, Путря, Штогрин, Дубко, Ванат, Эрнандес, Бобко, Михайленко, Ларин.