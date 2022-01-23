Завершился товарищеский поединок.
Фото ФК Заря
23 января 2022, 18:40
Луганская Заря на сборах в Турции сыграла вничью с казахстанским Актобе (2:2).
У луганчан голами отличились Александр Гладкий и Овусу Фримпонг. у соперника дважды забил украинец Виталий Балашов.
Заря — Актобе 2:2
Голы: Гладкий, 4, Овусу Фримпонг, 52 — Балашов, 10, 18
Заря (1 тайм): Мацапура, Абдуллаев, Алибеков, Фаворов, Гладкий, Максим Имереков, Жуниньо, Хлань, Дмитро Хомченовский, Скорко, Максим Смиян.
Заря (2 тайм): Мацапура (Жилкин, 61), Алефиренко, Вернидуб, Снурницин, Байрук, Нагнойный, Назарина, Громов, Булеца, Гильерме, Овусу Фримпонг.