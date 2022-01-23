Завершился контрольный поединок.
Фото ФК Черноморец
23 января 2022, 19:02
В рамках контрольного мата на сборах в Турции одесский Черноморец сыграл вничью против Дриты из Косово.
Номинальные гости забили первыми. Форвард Дриты вышел один на один с вратарем и реализовал свой шанс. Во втором тайме одесситы отыгрались. Подопечные Романа Григорчука сумели отличиться с 11-метрового. Забил Ванат.
Черноморец - Дрита 1:1
Голы: Ванат, 80 — ?, 31
Черноморец: Варакута — Дубко (Ларин, 46), Кадири (Кравченко, 46), Бобко (Брагару, 75), Путря, Михайленко, Вачиберадзе, Эрнандес, Штогрин, Цитаишвили, Петков (74. Ванат, 46).