Кипер оценил подготовку команды к Премьер-лиге.
Денис Сидоренко, Brave Gk
30 января 2022, 21:22
Вратарь Металлиста 1925 Денис Сидоренко прокомментировал подготовку команды ко второй части сезона УПЛ.
"У нас все нормально. Мы ведь здесь уже не первый раз. Поэтому все, что нужно – все есть. Бассейн, хорошее питание, поля рядом. Все отлично.
Впечатления, в общем-то, нормальные. Мы на сборе, под нагрузками. Разумеется, прилетели и сразу игра. Поэтому сыграли по тайму.
На сборах результат не главный. Скорее всего, нужно хорошо физически и тактически подготовиться и играть от матча матча".
"Да, длинный сбор, но это лучше, чем в снегу, по льду бегать. Конечно, здесь лучше. Поэтому нам нужно хорошо подготовиться и сделать правильные выводы и не повторять ошибки. Главное – это хорошо поработать.
Конечно, здесь закладывается фундамент. Очень важно подойти внимательно, чтобы без травм провести хорошую работу. Чтобы дальше иметь хорошую физическую подготовку, потому что впереди чемпионат. Важно играть качественно в каждом матче, пытаться играть на победу, потому это важно", — сказал футболист.
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