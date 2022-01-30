Украина

Кипер оценил подготовку команды к Премьер-лиге.

Вратарь Металлиста 1925 Денис Сидоренко прокомментировал подготовку команды ко второй части сезона УПЛ.

"У нас все нормально. Мы ведь здесь уже не первый раз. Поэтому все, что нужно – все есть. Бассейн, хорошее питание, поля рядом. Все отлично.

Впечатления, в общем-то, нормальные. Мы на сборе, под нагрузками. Разумеется, прилетели и сразу игра. Поэтому сыграли по тайму.

На сборах результат не главный. Скорее всего, нужно хорошо физически и тактически подготовиться и играть от матча матча".

"Да, длинный сбор, но это лучше, чем в снегу, по льду бегать. Конечно, здесь лучше. Поэтому нам нужно хорошо подготовиться и сделать правильные выводы и не повторять ошибки. Главное – это хорошо поработать.

Конечно, здесь закладывается фундамент. Очень важно подойти внимательно, чтобы без травм провести хорошую работу. Чтобы дальше иметь хорошую физическую подготовку, потому что впереди чемпионат. Важно играть качественно в каждом матче, пытаться играть на победу, потому это важно", — сказал футболист.

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