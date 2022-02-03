Украина

Защитник Шахтера отметил работу своего партнера по клубу.

Вынужденная зимняя пауза в розыгрыше украинской Премьер-лиги дает большую степень свободы футболистами и тренерским штабам в плане выбора методики подготовки к возобновлению состязаний.

Донецкий Шахтер, в частности, сейчас готовится ко второму тренировочному сбору в турецком Белеке, во время которого игроки успевают не только принять участие в интенсивной работе, но и поработать над медийной составляющей жизни клуба.

Защитника "горняков" Николая Матвиенко попросили ответить на несколько вопросов в формате "топ-3", один из которых оказался посвящен выбору наиболее успешных, по мнению украинца, представителей его амплуа на данный момент.

"Первый — Рамос, наверное… был когда-то. Ван Дейк и Сергей Кривцов", — не забыл упомянуть своего соотечественника Матвиенко, до этого указав, что никаких достижений в жизни, помимо футбольных, еще не совершал.

Главным новшеством после прихода Роберто Де Дзерби на пост главного тренера Шахтера Николай считает установленный около тренировочной площадки экран, а наиболее памятными матчами называет встречи Украина — Португалия и Шахтер — Реал.

В то же самое время, единственным недостающим компонентом в своей игре Матвиенко считает скорость движения по полю: "Мне бы скорости чуть добавить, а больше ничего и не надо".

Напомним, что 6 февраля Шахтер вновь соберется всем составом, открыв тем самым вторую часть контрольных сборов в Белеке.