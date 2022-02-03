Украина

Предлагаем вашему вниманию трансляцию поединка с участием украинских команд.

Новосозданный турнир Winter Cup стартует в своем первом розыгрыше с противостояния между представителями Первой лиги и Премьер-лиги Украины.

Отметим, что житомирское Полесье в своем дивизионе идет на девятой позиции, набрав после 18 сыгранных матчей 25 очков, а ровенский Верес с 23 пунктами после аналогичного количества проведенных встреч располагается также на девятой строчке.

Матч начнется в 19:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна прямая видеотрансляция игры.

Главная интрига вечера — дебютирует ли за Полесье украинский профессиональный боксер Александр Усик.