Предлагаем вашему вниманию трансляцию поединка с участием украинских команд.
фото ТК Футбол 1/2/3
03 февраля 2022, 12:31
Новосозданный турнир Winter Cup стартует в своем первом розыгрыше с противостояния между представителями Первой лиги и Премьер-лиги Украины.
Отметим, что житомирское Полесье в своем дивизионе идет на девятой позиции, набрав после 18 сыгранных матчей 25 очков, а ровенский Верес с 23 пунктами после аналогичного количества проведенных встреч располагается также на девятой строчке.
Матч начнется в 19:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна прямая видеотрансляция игры.
Главная интрига вечера — дебютирует ли за Полесье украинский профессиональный боксер Александр Усик.