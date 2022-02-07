Украина

Наставник Вереса высказался о предстоящей товарищеской встрече с Металлистом.

В поединке второго тура товарищеского турнира Winter Cup 2022 ровненский Верес встретится с харьковским Металлистом.

Главный тренер Вереса Юрий Вирт поделился ожиданиями от предстоящего противостояния и рассказал о кадровой ситуации в своей команде.

"Завтра нас ждет очень хороший соперник. Мы хотим показать хорошую игру и добыть положительный результат. У нас было много ошибок в матче против Полесья, есть желание их исправить. Надеюсь, что футболисты все учтут, и завтра мы покажем свою лучшую игру".

"Пасич травмирован. Возможно, этот сбор для него уже окончен. Повреждение у него серьезное. Надеюсь, что к старту сезона он будет готов".

"Шестаков? У него микротравма. Завтра он будет на поле", — заявил Вирт в программе Футбол NEWS.

Напомним, матч Металлист — Верес состоится завтра, 8 февраля, в 19:00.