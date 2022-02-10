Украина

Специалист рассказал о своей работе в национальной команде и турецких клубах.

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу рассказал о своих воспоминаниях, связанных с работой в Турции.

"Турецкие фанаты хорошо ко мне относились. Только в этой стране было так. Помню, как приехал в Бешикташ из Галатасарая, а фаны Галатасарая мне аплодировали. Никогда такое не забуду.

На матчах в Турции была отличная атмосфера. Фанаты хорошо знают футбол, и тесно с ним связаны. Они следят за футболистами, чувствуют их и оказывают давление.

Я люблю турецкий футбол. Счастлив быть частью турецкого футбола и горжусь своей футбольной карьерой в Турции", — сказал Луческу в интервью webaslan.com.

Напомним, в Турции Луческу успел поработать не только с клубами, но и с местной национальной сборной.

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