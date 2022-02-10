Хавбек Зари рассказал о подготовке команды ко второй части УПЛ.
егор назарина, фото заря луганск
10 февраля 2022, 20:53
Полузащитник луганской Зари Егор Назарина рассказал о процессе подготовки команды к возобновлению розыгрыша Украинской Премьер-Лиги.
Кроме того, хавбек прокомментировал победный спарринг против латвийской Валмиеры.
"Необходимо побеждать в товарищеских матчах, победы придают команде уверенности. К возобновлению официальных игр будем готовы на сто процентов.
Конечно, мы новичкам помогаем и подсказываем. У нас специфическая тактика, им необходимо время для адаптации. Думаю, все будет хорошо", — сказал Назарина в эфире Футбол News.
Отметим, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Заря — Валмиера.