Украина

Хавбек Зари рассказал о подготовке команды ко второй части УПЛ.

Полузащитник луганской Зари Егор Назарина рассказал о процессе подготовки команды к возобновлению розыгрыша Украинской Премьер-Лиги.

Кроме того, хавбек прокомментировал победный спарринг против латвийской Валмиеры.

"Необходимо побеждать в товарищеских матчах, победы придают команде уверенности. К возобновлению официальных игр будем готовы на сто процентов.

Конечно, мы новичкам помогаем и подсказываем. У нас специфическая тактика, им необходимо время для адаптации. Думаю, все будет хорошо", — сказал Назарина в эфире Футбол News.

Отметим, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Заря — Валмиера.