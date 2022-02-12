Предлагаем вашему вниманию трансляцию товарищеского поединка с участием клуба УПЛ.
фото СК Днепр-1
12 февраля 2022, 11:59
Днепр-1 на учебно-тренировочном сборе в Турции проведет очередной контрольный матч — против боснийского клуба Борац, представляющего город Баня-Лука.
"Красно-синие" на данный момент идут третьими в турнирной таблице своего национального первенства.
Для команды Игора Йовичевича это будет один из двух запланированных спаррингов 12 февраля.
Стартовые составы команд:
Днепр-1: Кожокару, Кравченко, Сваток, Нельсон, Вантух, Когут, Ди Франко, Джурасек, Назаренко, Ярмолюк, Довбик.
Борац: Цеткович, Кужундич, Войнович, Милоевич, Черич, Бегич, Бркич, Мелег, Вусурович, Йович, Цвянович.
Матч начался в 10:30 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна прямая видеотрансляция игры.
Кроме Бораца, СК сегодня проведет матч против узбекистанской Согдианы.