Ковалевский клуб расстался с двумя исполнителями.
евгений задоя, фото колос
14 февраля 2022, 16:54
Ковалевский Колос объявил о расторжении контрактов с двумя футболистами.
Речь идет о Евгении Задое и Мамаду Данфе. Оба футболиста покинули клуб ко обоюдному согласию.
Сенегалец Данфа находился в расположении команды два с половиной года, сыграв в общей сложности 15 матчей и отличившись одним забитым мячом.
Задоя пополнил ряды Колоса в 2016 году, сыграв с тех пор 134 матча за команду во всех турнирах. На счету опорного хавбека 10 забитых мячей, а также одна голевая передача.
Ранее Колос объявил о подписании контракта с Сергеем Мякушко.