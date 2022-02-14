Украина

Ковалевский клуб расстался с двумя исполнителями.

Ковалевский Колос объявил о расторжении контрактов с двумя футболистами.

Речь идет о Евгении Задое и Мамаду Данфе. Оба футболиста покинули клуб ко обоюдному согласию.

Сенегалец Данфа находился в расположении команды два с половиной года, сыграв в общей сложности 15 матчей и отличившись одним забитым мячом.

Задоя пополнил ряды Колоса в 2016 году, сыграв с тех пор 134 матча за команду во всех турнирах. На счету опорного хавбека 10 забитых мячей, а также одна голевая передача.

Ранее Колос объявил о подписании контракта с Сергеем Мякушко.