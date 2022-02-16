Луганчане провели заключительный поединок в Турции.
Фото ФК Заря
16 февраля 2022, 20:50
В рамках заключительного спарринга на сборах в Турции луганская Заря переиграла узбекистанский Бунедкор со счетом 2:1.
За луганчан голами отличились Кабаев и Фаворов. У номинальных гостей забил Олимжонов. Вашему вниманию видео голов и обзор матча:
Заря - Бунедкор (Узбекистан) 2:1
Голы: Кабаев, 61, Фаворов, 90 — Олимжонов, 25
Заря: Мацапура, Булеца, Данченко, Фаворов, Имереков, Жуниньо, Кабаев, Хомченовский, Цвек, Назарина, Раймонд Овусу.