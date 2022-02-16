Украина

Луганчане провели заключительный поединок в Турции.

В рамках заключительного спарринга на сборах в Турции луганская Заря переиграла узбекистанский Бунедкор со счетом 2:1.

За луганчан голами отличились Кабаев и Фаворов. У номинальных гостей забил Олимжонов. Вашему вниманию видео голов и обзор матча:

Заря - Бунедкор (Узбекистан) 2:1

Голы: Кабаев, 61, Фаворов, 90 — Олимжонов, 25

Заря: Мацапура, Булеца, Данченко, Фаворов, Имереков, Жуниньо, Кабаев, Хомченовский, Цвек, Назарина, Раймонд Овусу.