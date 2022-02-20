Команда Шарана добыла минимальную победу.
ФОТО ФК МИНАЙ
20 февраля 2022, 15:36
В рамках заключительного матча на учебно-тренировочных сборах в Турции Минай сумел переиграть перволиговый Агробизнес.
Единственный мяч команды из Закарпатья забил игрок, пребывающий на просмотре после подачи от Хахлева.
Напомним, матч Минай — Заря станет первым после возобновления второй половины сезона УПЛ. Игра состоится 25 февраля в Ужгороде и начнется в 14:00 по киевскому времени.
Минай - Агробизнес 1:0
Гол: Игрок на просмотре