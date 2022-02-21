Львовский клуб покинули два футболиста.
ФОТО ФК РУХ
21 февраля 2022, 18:24
Львовский Рух на своем официальном сайте объявил об уходе защитника Милоша Стамековича и полузащитника Андрея Кухарука.
Контракты с футболистами были расторгнуты по обоюдному согласию сторон.
Серб Стаменкович перешел в Рух в сентябре 2020 года. С тех пор у него 22 игры за клуб.
Что касается Кухарука, то хавбек сыграл 29 матчей и забил один гол с лета 2020 года.
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