Украина

Львовский клуб покинули два футболиста.

Львовский Рух на своем официальном сайте объявил об уходе защитника Милоша Стамековича и полузащитника Андрея Кухарука.

Контракты с футболистами были расторгнуты по обоюдному согласию сторон.

Серб Стаменкович перешел в Рух в сентябре 2020 года. С тех пор у него 22 игры за клуб.

Что касается Кухарука, то хавбек сыграл 29 матчей и забил один гол с лета 2020 года.

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