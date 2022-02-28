Украина

Український тренер прокоментував війну у країні.

Екс-тренер молодіжної збірної України, Чорноморця та інших клубів Сергій Ковалець прокоментував війну РФ на українській землі, яка йде вже п'ятий день.

"Думаю, що війна відбувається не лише в Україні, а й у всьому світі. Наша країна зараз щитом стоїть перед Європою під час агресії Росії. Хочеться, щоб інші країни активніше підтримали Україну у цій боротьбі за демократію.

Правильно, що багато європейських країн виключили росіян зі змагань. Весь спортивний світ повстав проти цього свавілля. Багато авторитетних спортсменів висловили свою підтримку Україні. Впевнений, що це допоможе.

Кожне слово це удар по противнику. Вони мають багато шанувальників, тому про цю проблему зараз говорить увесь світ. Дуже хочеться сподіватися, що й у Росії багато нормальних людей, які розуміють, що робить їхній диктатор. Україна хоче миру.

Сподіваємось і віримо, що наша армія, народ дасть гідну відсіч ворогові. Ми на своїй землі, правда, за нами", — сказав Ковалець у інтерв'ю Команда №1.