Футболіста та його мами не стало через вибуху російської бомби.
Дмитро Мартиненко, Facebook Києво-Святошинський футбол
28 февраля 2022, 21:30
Вихованець луганського футболу та гравець ФК Гостомель з київської області Дмитро Мартиненко загинув від вибуху бомби, яку запустили окупанти із РФ по його будинку.
Також від вибуху загинула його мама. Дмитру було 25 років. R.I.P...
Додамо, що Мартиненко був кращим гравцем та кращим бомбардиром Другої Ліги аматорського чемпіонату Київської області.
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