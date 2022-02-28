Украина

Футболіста та його мами не стало через вибуху російської бомби.

Вихованець луганського футболу та гравець ФК Гостомель з київської області Дмитро Мартиненко загинув від вибуху бомби, яку запустили окупанти із РФ по його будинку.



Також від вибуху загинула його мама. Дмитру було 25 років. R.I.P...

Додамо, що Мартиненко був кращим гравцем та кращим бомбардиром Другої Ліги аматорського чемпіонату Київської області.