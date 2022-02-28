Украина

Президент Інгульці записав голосне звернення.

Президент Інгульця Олександр Поворознюк звернувся до президента України Володимира Зеленського.

"Президенту Володимиру Зеленському хотів би сказати. Вова, ї**ш їх, б***ь, а ми тобі будемо допомагати. Такого президента, як ти, не було й не буде. Я хочу зараз, б***ь, запитать в усіх тих, б***ь, "куля в лоб, так куля в лоб" – де ви, сука, г*****и й****і? Де ви, б***ь?

Дуже прошу, б***ь, зверни на це увагу, б***ь. Коли ця війна закінчиться, шановні, приїхать, сука, в аеропорт, б***ь, 5-поверхова будівля машин-іномарок стоїть, б***ь, повтікали всі н***й з України – і роздать всі н***й людям, які цього потребують. б***ь, отак треба робити.

Дуже тобі велика повага, що ти єдиний, хто це зробив. І ти єдиний, хто зміг об’єднать навколо себе людей. Я за тебе не голосував у першому турі, але зараз готовий за тебе життя, що ти зайняв таку громадянську позицію. Дякую вам усім. Слава Україні!", — сказав Поворознюк.

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