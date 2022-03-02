Украина

Український захисник висловився щодо вторгення військ РФ на територію України.

Центральний захисник київського Динамо Олексадр Сирота не залишився осторонь всіх подій, що сьогодні відбуваються в Україні через військовий напад та агресію зі сторони Російської Федерації.

"Я пишаюсь, що я українець. Єдність, гідність, віра, безстрашність та любов до своєї землі – це риси кожного з нас! Цю країну на коліна ніхто не поставить! Цю країну не перемогти! Це країна вільних людей!

Буде кара за розтрощені міста і села! За всіх вбитих людей! За всі скалічені долі! Слава Україні! Велика подяка тим, хто боронить нашу землю!" – написав Сирота в Instagram.



Шановні співвітчизники! 24 лютого 2022 року зранку Україна зазнала нападу з боку Російської Федерації. Просимо вас зберігати спокій, залишатися у безпеці, читати виключно офіційні українські джерела, не споживати та не розповсюджувати фейки. Слава Україні!