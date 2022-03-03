Украина

Главный редактор Football.ua Николай Балецкий — об изменениях на сайте в связи с войной в Украине.

Долгое время мы освещаем футбольные турниры, разбираем игры, анализируем тактики. Стараемся рассказать все о любимой игре миллионов, чтобы у вас была вся актуальная информация без «желтых» материалов.

Мы перезапустили соцсети после различных банов, начали работу над видео- и аудиоконтентом, готовили приятные сюрпризы для наших читателей. Но с прилетом первого снаряда на нашу землю изменились мы, все мы.

На нашу землю вторгся озлобленный агрессор, который без тормозов стреляет и бомбит из всего, что можно, стараясь уничтожить всё и всех на своем пути.

С 2014 года мы не освещаем футбол РФ из-за вторжения в Крым и Донбасс. С 24 февраля этого года ­мы заговорили на украинском из-за полномасштабного вторжения агрессора в Украину.

Сегодня я пишу на русском языке, чтобы ответить на многочисленные письма и пожелания наших читателей из разных стран, которые призывают нас вернуться на привычный им язык.

Пока наши люди с голыми руками идут на танки, наши дети сидят в подвалах, а женщины плачут, мы не перейдем на русский снова. Вас же просим поддержать Украину в борьбе за свою независимость и мир в Европе.

Ниже лишь несколько примеров того, почему политика сайта изменилась.