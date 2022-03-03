Украина

Нападник висловив зневагу до гравця із країни-агресора.

Останнім часом гравці з паспортом країни-агресора дістають кпинів стосовно того, що ні яким чином не коментують події в Україні, яка в черговий раз зазнає руйнівного впливу від окупанта.

Досить гарячою у цьому плані виявилася дискусія між захисником Евертона Віталієм Миколенком та футболістом Зеніта Артьомом Дзюбою, який зневажливо відповів на справедливий докір із боку українця.

Аби представник країни загарбника якомога влучніше у майбутньому добирав висловлювання, екс-нападник полтавської Ворскли Адерінсола Есеола вирішив зробити відповідний допис до футболіста з країни окупанта.

"А что вы там!!! Нам дали??? Я прошу прощения?? Кайфуй дальше от своего х**ла президента, который убивает детей и стариков!!!

Он, с*ка, в роддомы стреляет!!!!! Он уже горит в аду… Будьте честными вы… вы, спортсмены!!! А не демоны, которые у вас у власти!!!!

А ты удивляешься мол "откуда столько ненависти"??? С*ка, посидел бы в подвалах, как мы все!!! Сразу гордость за "великую россею" пропала бы!!!", — залишив допис український гравець.

Нагадаємо, що Есеола не підійшов до ігрової моделі Юрія Максимова, тому був вимушений залишити полтавський клуб ще на початку зимового трансферного вікна.