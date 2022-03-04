Украина

Екс-гравець збірної звернувся до росіян.

Екс-воротар збірної України Олександр Шовковський зробив заяву щодо війни, з якою прийшла РФ до України.

"Шостий день повномасштабної війни з боку росії (орфографію автора збережено). Шостий день страждань нашого народу. Уже шостий день, як вбивають мирне населення й руйнуються наші міста й села. Шостий день жаху, болю і страждань.

Але. Шостий день єднання всієї нашої нації. Шостий день зростання ненависті до всього, що пов’язане з росією. Шостий день розуміння всього світу, що таке ви є.

Хочеться бути беземоційним. Хочеться бути толерантним. Хочеться просто бути. Жити, мріяти, любити, захоплюватися чимось, насолоджуватися життям і дарувати та отримувати радість.

А натомість люди моляться і проклинають росію і весь ваш грьобаний руській мір. Там, де ви торкаєтеся чогось, — там завжди біль і сльози, як та чума на планеті, яку хочеться спалити й закопати, щоб і згадки не було жодної.

Ви прийшли нас визволяти, але вбиваєте дітей і матерів, синів і дочок та батьків. Ви руйнуєте наші міста і села, але ви не розумієте, що знищуєте самі себе. Ви хочете дарувати нам свободу, але забираєте життя. Свобода — це не те, що можна дати, це те, що забрати не можна.

Перемога все одно буде за нами, тому що Malum se ipsum devorat — зло пожирає само себе. Горіти вам у пеклі. Слава Україні! Слава Нації! Слава ЗСУ! Слава українцям! Україна — понад усе!", — написав Шовковський у своєму Instagram.