Украина

Володар Золотого м’яча-1986 розповів про своє відношення до РФ.

Легенда українського футболу Ігор Бєланов засудив РФ, яка вторглася з війною на територію України.

"Прошу негайно припинити кровопролиття нашого народу! Страждають ні в чому не винні люди! Схаменіться!!!

Наші міста перетворюються на руїни! Наші діди та батьки їх будували не для того, щоб у них воювали, а для того, щоб у них жили щасливі люди!

Зупиніть це свавілля! Серце обливається кров'ю, коли дивишся на страждання та сльози! Ні — війні, ні — біді, ні — безглуздим жертвам!!! Прошу вас від щирого серця! Стоп війні!!!", — написав Бєланов у Instagram.