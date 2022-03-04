Володар Золотого м’яча-1986 розповів про своє відношення до РФ.
ІГОР БЄЛАНОВ, УАФ
04 марта 2022, 11:58
Легенда українського футболу Ігор Бєланов засудив РФ, яка вторглася з війною на територію України.
"Прошу негайно припинити кровопролиття нашого народу! Страждають ні в чому не винні люди! Схаменіться!!!
Наші міста перетворюються на руїни! Наші діди та батьки їх будували не для того, щоб у них воювали, а для того, щоб у них жили щасливі люди!
Зупиніть це свавілля! Серце обливається кров'ю, коли дивишся на страждання та сльози! Ні — війні, ні — біді, ні — безглуздим жертвам!!! Прошу вас від щирого серця! Стоп війні!!!", — написав Бєланов у Instagram.
Шановні співвітчизники! 24 лютого 2022 року зранку Україна зазнала нападу з боку Російської Федерації. Просимо вас зберігати спокій, залишатися у безпеці, читати виключно офіційні українські джерела, не споживати та не розповсюджувати фейки. Слава Україні!