Гравець Олександрії також розповів про роботу дипломатичної служби не чужої для нього Вірменії.
Артур Авагімян, фото ФК Олександрія
06 марта 2022, 09:20
Минулого трансферного вікна український півзахисник Артур Авагімян перейшов із одеського Чорноморця до Олександрії, проте за свій новий клуб так і не зміг дебютувати в офіційному поєдинку через черговий акт агресії проти України.
25-річний гравець, у якого також є вірменське коріння, розповів у інтерв’ю про те, як переживав початок бойових дій у столиці нашої країни.
Зараз я в Києві. Скрізь точаться бої. Ситуація страшенно погана. Усім тут потрібна допомога.
Зараз моя родина в Маріуполі. Незрозуміла ситуація, ми не знаємо, що робити. Постійно намагаюся тримати з ними зв’язок, проте є постійні перебої з Інтернетом та з іншими засобами зв’язку.
Ми у Києві часто стикаємося з проблемами з електрикою, однак набагато гірша ситуація в Маріуполі.
Допомога від Федерації футболу Вірменії? Ніхто зі мною не зв’язувався. Мені дуже неприємно, що вони навіть не хвилюються за членів моєї родини. Пізніше, коли все це закінчиться, я візьму до уваги цей факт", — заявив гравець.
Нагадаємо, що Авагімян мав досвід виступів тільки за юнацькі збірні України різних вікових груп, тому ладен обирати між національними командами нашої країни на Вірменією.