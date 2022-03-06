Украина

Гравець Олександрії також розповів про роботу дипломатичної служби не чужої для нього Вірменії.

Минулого трансферного вікна український півзахисник Артур Авагімян перейшов із одеського Чорноморця до Олександрії, проте за свій новий клуб так і не зміг дебютувати в офіційному поєдинку через черговий акт агресії проти України.

25-річний гравець, у якого також є вірменське коріння, розповів у інтерв’ю про те, як переживав початок бойових дій у столиці нашої країни.

Зараз я в Києві. Скрізь точаться бої. Ситуація страшенно погана. Усім тут потрібна допомога.

Зараз моя родина в Маріуполі. Незрозуміла ситуація, ми не знаємо, що робити. Постійно намагаюся тримати з ними зв’язок, проте є постійні перебої з Інтернетом та з іншими засобами зв’язку.

Ми у Києві часто стикаємося з проблемами з електрикою, однак набагато гірша ситуація в Маріуполі.

Допомога від Федерації футболу Вірменії? Ніхто зі мною не зв’язувався. Мені дуже неприємно, що вони навіть не хвилюються за членів моєї родини. Пізніше, коли все це закінчиться, я візьму до уваги цей факт", — заявив гравець.

Нагадаємо, що Авагімян мав досвід виступів тільки за юнацькі збірні України різних вікових груп, тому ладен обирати між національними командами нашої країни на Вірменією.