Украина

Маді Жакипбаєв вирішив не залишати Україну від початку війни.

Колишній гравець Астани Маді Жакипбаєв знаходився в Києві в той час, коли РФ напала на Україну.

Казахстанський футболіст вирішив не тікати з нашої країни, а став волонтером. Жакипбаєв допомагає готувати та розфасовувати їжу, а також оказує фінансову допомогу іншим волонтерам.

Відзначимо, що Маді також має досвід виступів за молодіжну збірну Казахстану.

Раніше екс-тренер луганської Зорі Юрій Вернидуб розповів, чому вирішив приєднатися до лав ЗСУ.