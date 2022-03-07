Украина

Легендарний голкіпер Динамо Київ та збірної України прокоментував ситуацію, пов'язану з війною проти Російської Федерації.

Події останніх днів в Україні, яка зазнає чергового акту агресії з боку РФ, є зараз найбільш обговорюваною темою в суспільстві.

Екс-воротар збірної України Олександр Шовковський, який нині входить у тренерський штаб головної команди нашої країни, знову торкнувся теми війни проти Російської Федерації, війська якої вторглися на нашу землю.

"Ніколи не було і ніколи не буде більш ціннішого у світі за життя людини! Життя наших батьків і наших дітей. І ніколи не буде прощення тому, хто, прикриваючись миром, розпочинає війну. Як «той» цю війну не називав би.

"Той" назавжди увійде в історію, але точно не так, як хотів би! І ім’я "того" назавжди буде асоціюватися з найгіршими покидьками цього світу!

Хто не пам’ятає своєї історії і не робить висновків, той буде знов і знов повторюватиме одні й ті ж самі помилки і у того ніколи не буде майбутнього.

Ніщо в цьому світі не пройде безслідно. Слава Україні. Слава Нації. Слава ЗСУ. Слава Українцям", — написав легендарний голкіпер в своєму Facebook.

Шановні співвітчизники! 24 лютого 2022 року зранку Україна зазнала нападу з боку Російської Федерації. Просимо вас зберігати спокій, залишатися у безпеці, читати виключно офіційні українські джерела, не споживати та не розповсюджувати фейки. Слава Україні!