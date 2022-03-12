Футболіст намагався евакуюватися з Броварського району.
Фото ФК Атлет
12 марта 2022, 17:26
Під час евакуацій людей з особливо небезпечних територій (зелених коридорів), окупанти ведуть стрілянину по автобусам та автомобілям.
В одному з таких зелених коридорів загинув молодий гравець київського Атлету Дмитро Євдоченко.
Хлопець разом зі своєю мамою намагався евакуюватись з Броварського району, але окупанти розстріляли авто.
Вічна пам'ять...
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