Украина

Керманич київського Динамо спродукував дуже дивні тези.

Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу у своєму черговому інтерв’ю с початку бойових дій по всій території України розповів про своє ставлення до останніх подій, а також пригадав, як вимушено полишав межі нашої країни.

"Минуло лише два дні від того, як ми повернулися з командою після зборів у Туреччині. Усе сталося раптово, у ніч перед нашим першим тренуванням в Україні.

Це був напад. Федерація перервала чемпіонат на місяць, але я думаю, що його буде важко поновити. Я та легіонери змогли виїхали завдяки Чеферіну, УЄФА та футбольним асоціаціям. Деякі гравці залишилися і поїхали на базу, де продовжували тренуватися.

Я був вимушений поїхати, аби допомогти сім’ям футболістів. Нам удалося евакуювати кількох людей, а гравці, у яких було троє або більше дітей, теж зуміли виїхати з України, бо мали на це право за законом.

Я ніколи раніше не думав, що подібне може статися. Росіяни та українці жили разом, як брати. Це радше політична проблема, аніж народна. Українці пишаються своєю культурою. Це буде довга битва, від якої ніхто не виграє.

Страх? Ні, у мене цього почуття не було. Він був у тих, хто вимушений залишитися в країні. Коли ми приїхали на кордон, то побачили як чоловіки залишають дружин та дітей, після чого повертаються додому. Це було важко сприйняти.

Для мене спорт не має нічого спільного із політикою. Спортсмени повинні виступати, відбирати у них цю можливість – неправильно. Спорт — це культура. Люди, які блокують до нього доступ, помиляються.

Спортсмени повинні продовжувати брати участь у змаганнях. Це потрібно перш за все їм самим. Я не згоден із політикою відсторонення. Спорт може тільки допомогти в цій ситуації", — заявив румунський спеціаліст.

Нагадаємо, що раніше агент Луческу спростував чутки про те, що керманич Динамо Київ має заблоковані кошти на рахунках в українських банках.