Украина

Президент УАФ — про долю сезону-2021/22 в Україні.

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко розповів про долю цього сезону УПЛ, який так і не відновився після зимової паузи через агресію окупантів та терористів із РФ на території України.

"Ми віримо у нашу перемогу і те, що чемпіонат України буде продовжено. Не всі стадіони будуть готові, але ми знайдемо можливість дограти сезон. Сьогодні з нами у штабі працюють керівники УПЛ та ПФЛ Євген Дикий та Олександр Каденко. Ми з ними тримаємо зв'язок з усіма клубами.

Сьогодні на перший план виходить питання догравання чемпіонату за спортивним принципом. Розуміємо, що ситуація може розвиватися по-різному. Остаточне рішення ухвалюватимемо по ситуації", — сказав Павелко в програмі Денисов Time.

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