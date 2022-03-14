Украина

Активні фанати киян виступили із заявою.

Ультрас київського Динамо із невдоволенням висловилися щодо керівництва та тренерського штабу клубу.

"Зараз не до футболу. От абсолютно не до футболу. Але рано чи пізно Україна переможе і нам потрібно буде відбудовувати наше місто. Потім ми повернемось на трибуни рідного стадіону, але це вже буде зовсім інше Динамо.

А поки занотовуємо факти:

1. Усі фанатські групи Динамо Київ взяли зброю до рук і боронять Україну від окупантів. Паралельно організовано штаб допомоги, ми забезпечуємо наших бійців у різних підрозділах усім, що можемо дістати чи придбати. Від води до тепловізорів.

2. Президенти Динамо Суркіси в перші ж дні виїхали з України. За 19 днів від них не було жодних заяв, жодного звернення до вболівальників, до киян, до українців. 23 лютого на офіційному сайті Динамо Григорій Суркіс привітав з ювілеєм Валерія Пустовойтенка і після цього тиша. Повна тиша.

3. Ресурси Динамо публікують інформацію, що клуб фінансово допомагає лікарням та інтернатам у львівській області. Список закладів, яким надходить допомога, виглядає як мінімум дивно. Жодних фото чи якоїсь іншої інформації — клуб просто прибрав себе з публічної площини. Лише репостить офіційних осіб держави в соцмережах.

4. Гравців Динамо вивезли подалі від бойових дій. Легіонери вже закордоном, їм дозволено йти в оренду в інші клуби. Наші ж гравці кажуть, що фінансово допомагають армії, але намагаються цього не афішувати. Публічно про свою допомогу заявив лише Беньямін Вербіч.

5. В мережі опублікували знімки, де один з віце-президентів Динамо позує поряд з рамзаном кадировим. І, знову ж таки, жодної реакції від клубу.

6. Сьогодні Мірча Луческу дав інтерв'ю італійській пресі, де заявив, що: українці та росіяни жили як брати; війна в Україні — це політична проблема, а не проблема між народами; він проти того щоб російських спортсменів та клуби дискваліфікували з міжнародних змагань.

Для нас, фанатів Динамо, усі озвучені факти не стали несподіванкою. Ми кілька років з усіх сил намагались донести світу, що Суркіси — це ганьба Динамо, а Луческу повинен піти. Сподіваємось, що хоч сьогодні розкриються очі у тих, хто весь цей час не підтримував нашу позицію".

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