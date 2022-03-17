Украина

Благочинний внесок від одного з можливих учасників чемпіонату світу.

Уже найближчим часом на збірну Вельсу очікує надважке та відповідальне випробування у домашньому поєдинку проти Австрії в рамках півфіналу плей-офф відбору до чемпіонату світу-2022, який цією зимою відбудеться в Катарі.

Однак, незважаючи на питому вагу майбутньої дуелі, очільники місцевої Футбольної асоціації не забувають розмірковувати над тим, яким чином допомогти мешканцям України, яка зазнає чергового витку агресії у свій бік.

Представники "драконів" вигадали досить цікаву ідею залучення коштів за допомогою проведення товариської благочинної зустрічі, зібрані кошти під час якої підуть на допомогу мешканцям України.

Супротивник за майбутньою грою для Вельса ще не визначений, проте ним можуть стати той, хто програє в парі Швеція — Чехія, у разі якщо команда Роба Пейджа виграє в Австрії, або Шотландія, якщо "дракони" поступляться.

Поєдинок заплановано на 29 березня, 21:45 за київським часом.

Зібрані кошти з продажу квитків на гру, додаткова пожертва від гравців збірної Вельсу та з вільного збору грошей безпосередньо під час гри підуть на забезпечення їжі та притулку біженцям із України.

Нагадаємо, що саме проти Шотландії мала б зіграти Україна в аналогічному раунді плей-офф, проте зустріч було перенесено на червень.