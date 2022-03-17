Украина

Український хавбек подякував усім українцям за проявлений характер у боротьбі з російськими окупантами.

Події останніх днів в Україні, яка зазнає чергового акту агресії з боку РФ, є зараз найбільш обговорюваною темою в суспільстві.

Український півзахисник італійської Спеції Віктор Коваленко, права на якого належать бергамській Аталанті, торкнувся теми війни проти Російської Федерації, окупаційні війська якої вкотре вторглися на нашу землю.

"Новину про повномасштабну війну почув від своїх рідних. Коли на наші міста впали бомби, то від цього стало страшно. Я це переживаю з великим сумом, з великим горем на серці, бо важко бачити, як руйнуються будинки, міста, гинуть безневинні діти, невинні люди. Від цього великий смуток.

Українцям та вболівальникам я хочу подякувати. Зараз важкий час, але ми маємо залишатися людьми, маємо допомагати один одному. Також хочу сказати спасибі Херсону. Люди великі молодці. Також: Мелітополь, Бердянськ – усі міста, де РФ окупувала наші землі, люди виходять на мітинги та не бояться нікого. Україна поверне усі міста. Сто відсотків.

Хочу сказати про нашу армію. У нас найкраща армія. Чоловіки, ви найкращі. Перемога буде лише за нами", — сказав Коваленко в програмі Футбол NEWS.

Шановні співвітчизники! 24 лютого 2022 року зранку Україна зазнала повномасштабного нападу з боку РФ, війна з якою розпочалася вісім років тому з окупації росіянами українського Криму, а також окремих частин Донецької та Луганської областей.

Просимо вас зберігати спокій, залишатися у безпеці, читати виключно офіційні українські джерела, не споживати та не розповсюджувати фейки і не публікувати інформацію, якою може скористатися ворог у своїх цілях. Це наша земля! Слава Україні!