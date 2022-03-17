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Ігор Дедишин розповів, як Рух допомагає нашій країні під час війни против РФ, а також висловив сумніви, що сезон в УПЛ вдастся відновити.

Події останніх днів в Україні, яка зазнає чергового акту агресії з боку РФ, є зараз найбільш обговорюваною темою в суспільстві.

Генеральний директор львівського Руху Ігор Дедишин розповів про нинішні спави клубу в умовах невизначенності щодо долі поточного сезону УПЛ через повномасштабне вторгнення в Україну російських окупантів та терористів.

"Наш футбольний клуб перестав бути футбольним клубом. Зараз він перетворився на волонтерську організацію. Фактично всі ресурси, наявні у нас, зараз працюють, щоб допомагати нашим громадянам, які прибувають до Львова, допомагають військовим. Всі клубні ресурси, в тому числі люди і транспорт, працюють на фронт і на нашу перемогу. По суті, весь наш клубний транспорт залучений у перевезенні до Львова дітей з усієї країни, з усіх гарячих точок… Стараємось допомагати усім, чим можемо. Зокрема, гімназії, яка поруч. Там приймають біженців. Щодня по кілька разів буваю на вокзалі. Також ми отримуємо багато гуманітарної допомоги з-за кордону. Усе це йде на потреби людей, які були змушені покинути свою домівку.

На сьогодні на базі клубу перебуває близько тисячі людей. Зайнято все — готель, хостел, корпуси дитячої академії. Річ у тім, що 24 лютого в нас мав відбутись турнір серед дітей 2008 р.н. Приїхало багато команд — з Харкова, Мелітополя, Кременчука та інших міст. І після 24-го більшість команд у нас залишились. Грошей за це ми не вимагаємо. Деякі команди вдалось вивезти за кордон. Зокрема, київське Динамо, яке прийняв у себе польський Гурнік із Забже.

Нашим важливим завданням увесь цей час було знайти прихисток і для наших вихованців з Академії. Фактично всі вони зараз перебувають за кордоном, якомога далі від бойових дій. У Львові залишилась наразі ще одна вікова група. Ми вже знаємо, куди їх спрямуємо. Вважаємо своїм обов’язком забезпечити їхню безпеку та повноцінний тренувальний процес. Завдяки нашим зв’язкам, дякуючи партнерам з європейських клубів, які відгукнулись на наше прохання, є можливість вивезти дітей за кордон, де вони почуватимуться у безпеці. Дуже важливо, щоб попри ситуацію, яка склалась, наші вихованці й надалі мали можливість займатись футболом та розвивати свої навички. Дай Бог, закінчиться війна, і наші діти стануть сильнішими, дорослими та мужніми.

Ми керуємось рішенням FIFA про те, що контракти іноземних гравців призупинені. Фактично всі легіонери вже знайшли собі нові команди. Про одного з них — Фредді Плюмена — ми вже оголосили. Він продовжить свої виступи у Хапоель з Тель-Авіва. У найближчі кілька днів також оголосимо про перехід в інші клуби і решти легіонерів. Футболісти ідуть в оренду до кінця сезону, а далі будем дивитись по ситуації.

Що ж до першої команди, то вона перебуває у Львові. По можливості намагаємось забезпечити їм тренувальний процес. Зробити це вкрай складно, адже у Львові досить часто лунають сирени. По можливості даємо гравцям тренуватись або ж відновлюватись. Хлопці постійно з нами. По розмові з ними переконався, що багато футболістів готові піти на фронт і так само зі зброєю в руках захищати нашу землю, нашу Україну. Наскільки я знаю, переважна більшість працівників клубу вступили до лав Тероборони і пройшли відповідні навчання. Усі перебувають у всеозброєнні і якщо буде така потреба, теж будемо захищати Україну від ворога.

Наш почесний президент Григорій Козловський у Львові. Це найголовніше. Мене кожного дня про нього питають. Люди цікавляться, чи він досі у Львові. Так, він у Львові! І нікуди не збирається їхати. Це всіх заспокоює.

Я переконаний, що цей сезон уже не відновиться. Будемо сподіватись, що вдасться розпочати новий. Яким буде новий чемпіонат та наш футбольний клуб? Важко щось прогнозувати. Маємо надію, що Рух підійде до відновлення чемпіонату з найменшими втратами і буде боєздатною одиницею", — цитує слова Ігоря Дедишина офіційний сайт Руху.

Шановні співвітчизники! 24 лютого 2022 року зранку Україна зазнала повномасштабного нападу з боку РФ, війна з якою розпочалася вісім років тому з окупації росіянами українського Криму, а також окремих частин Донецької та Луганської областей.

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