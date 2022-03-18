Украина

Футболіст вірить у силу ЗСУ.

Капітан полтавської Ворскли Володимир Чеснаков впевнений, що війна закінчиться перемогою України.

"Як почався ранок 24 лютого? Мабуть, як і в багатьох. Я, може, й подумав би, що це відбувається не з нами, якби не жив неподалік одного специфічного місця. Приблизно о 5:30 ранку мене розбудила дружина. Каже: "Вова, щось прилетіло". Спочатку я не надав цьому значення, адже за довгі роки якось звик до схожого галасу. Але тут було інше…

Не хочу кидатися гучними фразами, але я одразу прийняв таке рішення бути у рідній Полтаві. Думав відправити кудись дружину з дітьми, та Ірина сказала, що без мене нікуди не поїде. Деколи ловлю себе на думці, що я якийсь неправильний, що треба вивезти дітей у безпечне місце. Але при цьому в мене є якась внутрішня впевненість у тому, що наша армія не відступить, переможе, і у Полтаві все буде спокійно.

Чи міг я виїхати закордон? Міг. Але не наважився. Давайте не обговорюватимемо цю тему. Кожен вибирає своє та слухає своє серце", — сказав Чеснаков в інтерв'ю zbirna.com.