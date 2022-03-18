Украина

Футболіст підтримав Україну та українців.

Захисник Динамо Київ Томаш Кендзьора, який буде виступати за Лех на правах оренди, підтримав Україну в момент війни.

"Шановні українські вболівальники! Я тимчасово буду грати за польський Лех, але мої думки та серце завжди з Україною і моєю командою Динамо.

Сподіваюся, що війна закінчиться як можна скоріше і ми знову будемо радіти українському футболу! Тримайтеся, перемога буде за нами".

Також Кендзьора також подякував Лех, у якому буде отримувати ігрову практику.

"Спасибі Лех за довіру та можливість грати у цій непростій ситуації. Я пишаюся тим, що зможу представляти клуб, у якому виріс", — написав Кендзьора.