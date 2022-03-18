Футболіст підтримав Україну та українців.
Томаш Кендзьора, Instagram
18 марта 2022, 12:50
Захисник Динамо Київ Томаш Кендзьора, який буде виступати за Лех на правах оренди, підтримав Україну в момент війни.
"Шановні українські вболівальники! Я тимчасово буду грати за польський Лех, але мої думки та серце завжди з Україною і моєю командою Динамо.
Сподіваюся, що війна закінчиться як можна скоріше і ми знову будемо радіти українському футболу! Тримайтеся, перемога буде за нами".
Також Кендзьора також подякував Лех, у якому буде отримувати ігрову практику.
"Спасибі Лех за довіру та можливість грати у цій непростій ситуації. Я пишаюся тим, що зможу представляти клуб, у якому виріс", — написав Кендзьора.
Шановні співвітчизники! 24 лютого Україна зазнала удару с боку російської федерації. Просимо вас зберігати спокій, залишатися у безпеці, читати виключно офіційні українські джерела, не споживати та не розповсюджувати фейки. Слава Україні!