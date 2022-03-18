Украина

Руминський спеціаліст виступив проти російської агресії, проте, як і раніше, вважає, що "спорт має бути поза політикою".

Події останніх днів в Україні, яка зазнає чергового акту агресії з боку РФ, є зараз найбільш обговорюваною темою в суспільстві.

Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу торкнувся теми війни проти Російської Федерації, окупаційні війська якої вкотре вторглися на нашу землю.

"Думаю, що санкції мають бути ще важчими, ніж зараз. Росія має відчувати гнів світу через те, що вона творить. Але я вважаю, що санкції мають бути військовими, економічними та політичними. Для мене спорт – це щось інше. Я захищаю ідею спорту. Тому що спорт означає не лише змагання, а й дружбу. У спорті люди стають друзями, вони близькі один до одного. Насправді за допомогою спорту можна пропагувати правильні цінності. Є багато російських спортсменів, медалістів, чемпіонів світу... Я думаю, ми не повинні прирівнювати їхню російську армію в Україні, російським олігархам, Путіну, нарешті... Давайте подивимося на світ тенісу. Росіяни індивідуально ще можуть виступати... Може, таким чином... Але в інших аспектах, як я вже сказав, санкції мають бути введені проти Росії ще жорсткіші санкції, ніж зараз".

"Акції деяких російських спортсменів на підтримку війни? Це дуже, але пояснюється впливом російської пропаганди ними. Я, як і раніше, вважаю, що російські спортсмени могли б робити тут хорошу роботу. Якщо вони виступатимуть за межами Росії, то неминуче дізнаються, що думають про Росію інші країни, побачать у своєму телевізорі картинки з України. І, можливо, тоді, повернувшись до Росії, вони зможуть сказати своєму народу, що думають інші країни про російське вторгнення. І дуже важливо, щоб українські спортсмени змогли продовжити свої кар'єри... Наприклад, матч Шотландія — Україна. Ок, він перенесений на червень, але, сподіваюся, Україна переможе і врешті-решт поїде на чемпіонат світу. Це було б великим досягненням у такі похмурі часи..."

"Відмова Польщі грати з Росією? Так, у цьому випадку це правильно. Футболу потрібен мир, щоб в нього можна було грати. Польща зробила правильний вибір. Не можна уявити, що зараз можна було зіграти проти збірної Росії... Чи інша команда могла зіграти проти них. Не за поточних умов".

"Чи повернуся працювати в Україну? Сподіваюсь що так. Вірю, що так. Я повністю проти цієї війни, я шокований, бачачи, що ця війна принесла Україні. Це абсолютно жахливо і має бути зупинено. Путін і всі люди, які його оточують, мають бути покарані за всі страждання, які вони завдали Україні. Сподіваюся, Україна переможе у цій війну. З допомогою всього світу. Зараз Україна потребує підтримки та допомоги з боку інших країн. Моє послання іншим таке: слідуйте за Польщею. Допомагайте, як тільки можете!" — цитує слова Луческу SportoweFakty.

Шановні співвітчизники! 24 лютого 2022 року зранку Україна зазнала повномасштабного нападу з боку РФ, війна з якою розпочалася вісім років тому з окупації росіянами українського Криму, а також окремих частин Донецької та Луганської областей.

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