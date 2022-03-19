Украина

Мета — збір коштів для постраждалих у нашій країні.

Березнева міжнародна пауза за календарем повинна була бути присвячена матчам першого раунду плей-офф відбору до чемпіонату світу-2022 в Катарі, одним із яких мала б бути зустріч між Шотландією та Україною, однак її було перенесено на червень через черговий акт агресії проти нашої країни.

Майбутні суперники команди Олександра Петракова вирішили не гаяти дарма час, що був виділений на стикові протистояння, та вже запланувала для себе товариські зустрічі.

Одна з них, а саме гра проти Польщі на Хемпден-парк 24 березня, буде мати благочинний характер.

Як заявляє Футбольна асоціація Шотландії, кошти у розмірі 10 євро від продажу кожного квитка підуть на рахунок спеціального фонду організації UNICEF, що піклується про надання допомоги постраждалим в Україні та тим хто був вимушений полишити її територію.

"Ми були натхненні та зачаровані реакцією вболівальників у Шотландії, і ми дякуємо кожному, хто вже купив квиток.

Незважаючи на те, що матч був анонсований лише у понеділок, а квитки надійшли у продаж лише три дні тому, наші вболівальники знову продемонстрували, чому ми вважаємо їх одними з найкращих у світі.

Підтримуючи цю чудову ініціативу, уболівальники Шотландії не лише підтримують Стіва Кларка та його гравців під час зустрічі, що стане гарною можливістю підготуватися до важливих ігор наприкінці цього року, а й демонструють солідарність з Україною у цей скрутний час.

Я закликаю всіх уболівальників Шотландії — зокрема тих, хто зазвичай не відвідує матчі Шотландії, але хоче підтримати Україну — купити квиток, якщо вони цього ще не зробили, і допомогти цій відмінній кампанії", — робив заяву очільник місцевої асоціації Ян Максвелл.

Зауважимо, що квитки на гру коштують від 5 фунтів стерлінгів для дітей та від 20 фунтів стерлінгів для дорослих відповідно.

Гра Шотландія — Польща відбудеться 24 березня о 21:45 за київським часом.