Пресцентр Операції об'єднаних сил відзвітував про успіхи ЗСУ на Донецькому та Луганському напрямках.

За добу 20 березня ворог втратив 12 танків, 9 БМП, 3 автомобіля та 170 осіб особового складу.

Зазначається також, що підрозділи протиповітряної оборони зуміли збити літак Су-34 та гвинтокрил терористів з РФ.

"Завдяки умілим діям та майстерності наших воїнів протягом поточної доби було успішно відбито 7 атак ворога.

Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора! Разом до перемоги!", — йдеться у повідомленні пресцентру.

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