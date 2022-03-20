Украина

Командування ООС відзвітувало про успіхи ЗСУ.

Пресцентр Операції об'єднаних сил відзвітував про успіхи ЗСУ на Донецькому та Луганському напрямках.

За добу 20 березня ворог втратив 12 танків, 9 БМП, 3 автомобіля та 170 осіб особового складу.

Зазначається також, що підрозділи протиповітряної оборони зуміли збити літак Су-34 та гвинтокрил терористів з РФ.

"Завдяки умілим діям та майстерності наших воїнів протягом поточної доби було успішно відбито 7 атак ворога.

Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора! Разом до перемоги!", — йдеться у повідомленні пресцентру.