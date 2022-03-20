Командування ООС відзвітувало про успіхи ЗСУ.
Фото Генштаб ЗСУ
20 марта 2022, 22:05
Пресцентр Операції об'єднаних сил відзвітував про успіхи ЗСУ на Донецькому та Луганському напрямках.
За добу 20 березня ворог втратив 12 танків, 9 БМП, 3 автомобіля та 170 осіб особового складу.
Зазначається також, що підрозділи протиповітряної оборони зуміли збити літак Су-34 та гвинтокрил терористів з РФ.
"Завдяки умілим діям та майстерності наших воїнів протягом поточної доби було успішно відбито 7 атак ворога.
Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора! Разом до перемоги!", — йдеться у повідомленні пресцентру.
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