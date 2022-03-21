Украина

Оперативна інформація станом на 24.00 20.03.2022 щодо російського вторгнення.

Завершилась двадцять п’ята доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню на території нашої країни.

Противник продовжує ведення масштабної збройної агресії проти України. Завдання окупантів щодо розгрому угруповань Збройних Сил України, виходу на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей, оточення Києва та встановлення контролю над лівобережною частиною України не виконані. Частково ворогу вдалося досягти мети у Донецькому операційному районі та утримати сухопутний коридор у південній частині Херсонської, Запорізької та Донецької областей.

Уже другу добу спостерігається зниження інтенсивності ворожих нальотів. Здебільшого окупанти з допомогою безпілотників оперативно-тактичного рівня фіксують результати ракетно-бомбових ударів по території України.

За двадцять п’ять діб російські окупанти понесли серйозні втрати як на землі, так і в небі. Протягом дня війська РФ 9 разів атакували позиції українських захисників. На всіх напрямках ворога відкинули, окупанти зазнали втрат в живій силі та техніці. Так, 20 березня знищено:

✅особового складу ㅡ інформація уточнюється;

✅літаки ㅡ знищена 1 одиниця;

✅БПЛА ㅡ знищено 4 одиниці,

✅крилаті ракети ㅡ знищено 2 одиниці;

✅танки ㅡ знищено 12 одиниць, 10 пошкоджено;

✅БМП ㅡ знищено 17 одиниць;

✅ББМ ㅡ знищено 4 одиниці;

✅артилерійських систем ㅡ знищено 7 одиниць;

✅автомобільної техніки ㅡ знищено 21 одиницю, пошкоджено 7 одиниць, відступаючи ворог покинув 5 одиниць.

ЦПД при РНБО України підтверджує, що загальні бойові втрати противника з 24.02 склали близько 14 400 осіб загиблих, взято в полон близько 1000, близько 43 200 окупантів поранено. Спочатку як "гарматне м'ясо" використовували призовників. Частково нестача військових досі вирішується за рахунок резервних частин зі сходу країни, найманців з Сирії, Вірменії та "вагнерівців".

У зв’язку з відсутністю суттєвих успіхів в ході наземної операції, продовжується активне розповсюдження дезінформації та пропаганди серед населення РФ - готується підґрунтя для виправдання продовження термінів війни та створення хибної уяви щодо ефективності міжнародних санкцій.

Ворог протягом доби завдавав ракетно-бомбових ударів, активно застосовував засоби повітряного нападу. Слід зазначити, що окупанти зосереджували удари на важливих об’єктах цивільної інфраструктури та житлових кварталах населених пунктів, з метою залякування цивільного населення та зниження економічного потенціалу України. Так, вночі пролунало кілька вибухів у Подільському районі міста Києва. Рятувальники ліквідовували сильну пожежу на території одного з ТЦ. Інформація щодо ймовірних загиблих та потерпілих уточнюється, повідомили у ДСНС.

🔻На Волинському напрямку залишається висока імовірність проведення провокацій спецслужбами РФ на білоруських об’єктах з метою втягування збройних сил Республіки Білорусь у військову операцію проти України.

🔻На Поліському напрямку противник активних наступальних дій не проводив. Закріплюється на захоплених рубежах та проводить підготовку до наступу на Київ. За рахунок активних дій підрозділів Збройних Сил України окупанти на окремих напрямках блоковані.

🔻На Сіверському напрямку противник продовжує перегрупування та зосередження сил і засобів для відновлення наступальних дій. Але неспроможний організувати якісне логістичне забезпечення підрозділів та інженерне обладнання зайнятих позицій.

🔻На Слобожанському напрямку противник активних наступальних дій не проводив, намагається здійснити приховану підготовку до поновлення наступу.

🔻На Донецькому та Луганському напрямках завдяки вмілим та майстерним діям Українських воїнів було успішно відбито сім атак ворога, знищено 12 танків, 9 БМП, 3 автомобіля, близько 170 осіб живої сили. Підрозділи ППО збили 1 ворожий Су-34 та 1 вертоліт окупантів (втрати уточнюються).

Противник продовжує нанесення авіаційних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури Маріуполя, зокрема, металургійному комбінату “Азовтсаль”. Веде штурмові дії на західних та східних околицях, у напрямку центральної частини міста. Успіху не має. Зазнає втрат.

Міністерство оборони РФ також звернулося з офіційним листом до України, де висуває ультиматум, щоб українські захисники склали зброю і покинули Маріуполь. Лише після того вони запропонували "евакуацію мирних жителів". Незважаючи на те, що приблизно 80% міста зруйновано, Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук та радник мера Маріуполя Петро Андрющенко запевнили, що "ні про яку здачу Маріуполя мови йти не може".

🔻На Таврійському напрямку суттєвих змін не відзначено. З метою запобігання мітингам в окупованих населених пунктах переміщено підрозділи росгвардії, які намагаються проводити каральні заходи проти мирного населення на території Херсонської та Запорізької областей. Очікується продовження проведення окупантами заходів спрямованих на встановлення окупаційної влади на тимчасово підконтрольних територіях та боротьби з осередками національного спротиву.

🔻На Південнобузькому напрямку противник деморалізований, фіксуються непоодинокі випадки залишення оборонних позицій, зброї та техніки.

Також до вашої уваги найголовніше з вечірнього звернення президента України Володимира Зеленського за 20 березня:

▪️ Вже 25-та доба, як російські військові шукають і ніяк не можуть знайти придуманих ними ж "нацистів", від яких вони хотіли нібито захищати наших людей. Як вони шукають і не можуть знайти українців, які зустріли б їх із квітами. А головне – російські військові ніяк не знаходять дорогу додому. А тому наші військові допомагають їм з дорогою на суд Божий

▪️ У блокадному Маріуполі російська авіація скинула бомбу на школу мистецтв. Там ховались люди від обстрілів, бомбардувань. Там не було військових позицій, там було близько 400 мирних людей. Наразі ми не знаємо, скільки там живих. Але знаємо, що того льотчика, який скинув бомбу, ми обов’язково зіб’ємо, як уже збили сотні інших таких же вбивць.

▪️ У кнессеті я говорив сьогодні від вашого імені з народом Ізраїлю. Звичайно, Ізраїль має свої інтереси, стратегію захисту своїх громадян. Ми це розуміємо. Прем’єр-міністр Ізраїлю пан Беннет намагається знайти переговорний шлях із Росією, і ми за це вдячні. Єрусалим — це правильне місце для того, щоб знайти мир, якщо це можливо. В російських пропагандистів тепер складне завдання, бо президент України, якого вони звинувачують в нацизмі, виступав перед народом Ізраїлю. Уже один цей факт підтверджує, наскільки в Москві все не так.

▪️ Завтра зранку знову готуємо направити в Маріуполь автобуси для евакуації людей.

▪️ Херсонська область сьогодні знову боролась, знову на вулицях, з національними прапорами і нашою хоробрістю. Без зброї проти окупантів, проти військових машин. Це — подвиг, який надихає всіх нас. Це Україна, якою ми всі пишаємось. Це українці, яким я безмірно вдячний.

▪️ Говорив із прем’єр-міністром Британії Борисом Джонсоном — справжнім другом України, який не вагається і не шукає відмовок. Домовились про конкретну підтримку для нашої держави на самітах наступного тижня — Великої Сімки і НАТО.

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!