Украина

Футболіст до кінця сезону буже виступати у литовському чемпіонаті.

Півзахисник Чорноморця Вандерсон Кавальканте Мело перейшов до литовського Паневежесу, інформує сайт клубу.

Бразилець буде грати у Литві умовах оренди до кінця сезону-2021/22.

"Коли отримав пропозицію з Паневежиса, я був щасливий і мотивований. Знаю, що це хороший клуб, і прийшов сюди, щоб допомогти вам досягти ваших цілей.

Я добре підготовлений фізично, оскільки у мене був напружений міжсезоння з командою. Мої цілі – провести хороший сезон і перемогти з командою", — розповів футболіст.