Бразильський центрбек входить до сфери інтересів цілого ряду європейських клубів.
Вітао, getty images
24 марта 2022, 21:26
Центральний захисник донецького Шахтаря Вітао може продовжити кар'єру в чемпіонаті Туреччини.
Як повідомляє Transfers24hr, у послугах 22-річного бразильця зацікавлений Фенербахче, який найближчим часом зробить "гірникам" офіційну пропозицію щодо футболіста.
Предметний інтерес з боку турецького гранду змусив Вітао відкласти убік варіант із бразильським Інтернасьоналем, куди він спочатку вважав за краще перейти.
Також у молодому захиснику Шахтаря зацікавлені шотландський Рейнджерс, бельгійські Брюгге та Андерлехт, а також грецький ПАОК.
Цього сезону Вітао провів у футболці "гірників" 15 матчів у всіх турнірах, у яких заробив два попередження.
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