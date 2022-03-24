Украина

Бразильський центрбек входить до сфери інтересів цілого ряду європейських клубів.

Центральний захисник донецького Шахтаря Вітао може продовжити кар'єру в чемпіонаті Туреччини.

Як повідомляє Transfers24hr, у послугах 22-річного бразильця зацікавлений Фенербахче, який найближчим часом зробить "гірникам" офіційну пропозицію щодо футболіста.

Предметний інтерес з боку турецького гранду змусив Вітао відкласти убік варіант із бразильським Інтернасьоналем, куди він спочатку вважав за краще перейти.

Також у молодому захиснику Шахтаря зацікавлені шотландський Рейнджерс, бельгійські Брюгге та Андерлехт, а також грецький ПАОК.

Цього сезону Вітао провів у футболці "гірників" 15 матчів у всіх турнірах, у яких заробив два попередження.

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