Украина

Футболіст оцінив волю українського народу до перемоги.

Воротар збірної України Андрій Пятов висловився щодо місяця боротьби із окупантами з РФ.

"Місяць пройшов... Не віриться... Сьогодні багато хто розказує свою історію. Як почули перші вибухи, як рятувалися, як переживають.

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Моя родина у якомусь сенсі пережила дежавю, адже не вперше довелось рятувати дітей від війни. До цього неможливо звикнути...

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Наша країна показала якості, завдяки яким ми не дозволили статися так званому бліцкригу, який запланував ворог. Якості, невідомі ворогу. Мужність, єдність, честь, свобода. Ці якості викарбувані у нас в ДНК. Їх не забрати й не зламати. Ми вистоїмо, впевнений", — написав Пятов в Instagram.

Шановні співгромадяни! 24 лютого 2022 року зранку Україна зазнала повномасштабного нападу з боку РФ, війна з якою розпочалася вісім років тому з окупації росіянами українського Криму, а також окремих частин Донецької та Луганської областей.