Украина

Футболіст розповів про українців, яки тимчасово переїхали до Румунії.

Екс-гравець донецького Шахтаря Разван Рац спростував чутки щодо продовження кар'єри українців Тараса Степаненка, Андрія Пятова та Сергія Сидорчука у Румунії.

"Я підтримую з ними зв'язок щодня, бо вони знаходяться за 300 метрів від мене, від будинку, де я живу. Чутки про Стяуа? Я не чув цих слів особисто. У пресі кажуть, що Мірча Луческу дав би свою згоду від імені гравців. Не знаю чи це правда, особисто не чув.

На даний момент варіанта з Румунією для них не існує. Їх пропонують в інші місця, але зараз є рекомендації не робити цього.

Вони змогли перетнути кордон із Румунією, бо мають більше трьох дітей. Офіційно з ними можна підписати контракти, але не думаю, що це станеться. Вони хочуть тренуватись", — розповів Рац в інтерв'ю Gazeta Sporturilor.

Шановні співгромадяни! 24 лютого 2022 року зранку Україна зазнала повномасштабного нападу з боку РФ, війна з якою розпочалася вісім років тому з окупації росіянами українського Криму, а також окремих частин Донецької та Луганської областей.