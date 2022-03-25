Футболіст розповів про українців, яки тимчасово переїхали до Румунії.
Разван Рац, Digi Sport
25 марта 2022, 12:56
Екс-гравець донецького Шахтаря Разван Рац спростував чутки щодо продовження кар'єри українців Тараса Степаненка, Андрія Пятова та Сергія Сидорчука у Румунії.
"Я підтримую з ними зв'язок щодня, бо вони знаходяться за 300 метрів від мене, від будинку, де я живу. Чутки про Стяуа? Я не чув цих слів особисто. У пресі кажуть, що Мірча Луческу дав би свою згоду від імені гравців. Не знаю чи це правда, особисто не чув.
На даний момент варіанта з Румунією для них не існує. Їх пропонують в інші місця, але зараз є рекомендації не робити цього.
Вони змогли перетнути кордон із Румунією, бо мають більше трьох дітей. Офіційно з ними можна підписати контракти, але не думаю, що це станеться. Вони хочуть тренуватись", — розповів Рац в інтерв'ю Gazeta Sporturilor.
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